力挺謝國樑！郝龍斌：蒼天保護善良的人

前台北市長郝龍斌(左二)於1日力挺基隆市長謝國樑。(照:國民黨基隆市黨部提供) 中評社基隆9月1日電／中國國民黨籍前台北市長郝龍斌今天與“立法委員”林沛祥、基隆市議員連恩典、曾紀嚴、鄭愷玲及多位暖暖區里長，一同力挺基隆市長謝國樑，並參拜基隆碇內承福宮。郝龍斌呼籲基隆市民，一起用“不同意罷免”票來肯定謝國樑。



郝龍斌表示，看到這麼多人相挺勇於捍衛市產的謝國樑市長很是欣慰。他強調謝國樑與林右昌前市府不同，謝盡全力抵擋權力的魔戒與財團的誘惑，是一個愛鄉土而堅持理念的市長。隨後，郝龍斌一行人並與前“立委”徐少萍、議員郭美秀與前議員陳江山共同享用蜀風小吃店，給予在地美食最大的支持，也期待民眾能夠出來投不同意罷免票，給最用心經營在地的謝國樑市長肯定與支持。



郝龍斌指出，如今罷免的理由早已一一消失，罷免的正當性早已蕩然無存，但罷免仍在持續進行，就是因為民進黨想藉罷免之名，行護大日之實，企圖隻手遮天，更以謝國樑罷免案為明年的“立委”大罷免潮暖身。



郝龍斌強調，舉頭三尺有神明，蒼天不饒惡人，公道自在人心，大日行賄林右昌市府已被起訴，相信蒼天也一定會保護善良的人，期望基隆市民能勇敢站出來，用手中的不同意罷免票一起給謝國樑力量！



謝國樑表示，本次邀請郝龍斌市長，是期待借助郝市長在暖暖的好人氣與影響力來給自己助力。他強調，針對東岸商場案，基隆市府的作為均屬依法行政。因2022年下半年大日公司負責人已遭收押並已認罪，為維護市民權益，市府無法與有弊案的企業合作，也因此東岸商場無法繼續讓大日經營。



謝國樑最後強調，雖然罷免不具正當性，甚至許多市民朋友都不知道罷免理由，但罷免案仍然成案並持續進行，呼籲大家一定要出來投不同意罷免票。