彭振聲身體不適緊急送醫　羈押庭時間添變數

台北市副市長彭振聲因身體不適，台北地院緊急呼叫救護車將彭戒護就醫。(民眾提供) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。同案被告前台北市副市長彭振聲今日中午因身體不適，台北地院緊急呼叫救護車將彭戒護就醫，而原本預計晚間8時召開的羈押庭也因此增添變數。



據瞭解，已高齡73歲的彭振聲在閱卷期間，突然向法院表示身體不舒服，想至候審室服藥，但用藥過後仍然身體不舒服，並數次嘔吐及喘氣，法院立即通報法官，12時06分呼叫119救護車，12時15分救護車抵達北院，12時39分救護車離開北院戒護就醫。



彭振聲戒護就醫後也為原訂今晚召開的羈押庭增添變數，若彭就醫後無法在今晚8時前回北院開羈押庭，柯文哲的羈押庭可能會先召開，但最後結果仍需由羈押庭法官才是決定。



根據現行法律的規定，只要檢方提出要求限制聲押卷證的閱覽內容或方式，法官就必須要先開限閱庭，請檢察官到場陳述理由及證據。而據瞭解，台北地院因考量人力，已讓柯文哲、彭振聲和律師都集中在同一法庭，由檢察官同時監控是否符合限制閱卷的方式，並禁止兩人交談或違反聲請的行為，即在同一區塊但有隔離且監控，所以彭突因身體不適戒護就醫，柯應該也全程目擊。