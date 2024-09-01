小草怒批檢廉採拖延戰術　盼法官能公平審判

柯粉小草洪先生（右）接受訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。從新竹北上聲援的小草洪先生接受中評社訪問怒轟，檢廉沒有證據就抓人，根本就是在採拖延戰術，讓小草們都相當生氣，他期盼法官能公平審判。



台北地院門口目前聚集約上百名小草，頂著38℃體感溫度，在烈日下靜坐守候已邁入第54小時，小草們都在靜待今晚8時召開的羈押庭，希望能親眼看著柯文哲走出台北地院。



洪先生指出，他已連續2天北上到北院靜坐聲援，小草們也輪班在北檢守候長達54小時，大家心裡都相當忐忑不安，也希望柯文哲能夠早點出來。小草都認為檢廉若有證據就直接拿出來，不要用拖延戰術來耗時間，因為這些小動作小草都看得出來，也相當氣憤，難道檢廉不知道沒有證據就不能隨便亂抓人嗎？



洪先生痛批，檢廉本來就是司法人員，心裡應該很清楚明瞭這些規定，但到底是誰在後面指導你們？檢廉心裡應該比誰都清楚。小草現在所能做的就是只能在地院前面靜坐聲援，等待法院的最後裁定結果，希望法官能重視程序正義，公平審判，小草們也絕對相信柯P的清白，一定會等到最後裁定結果出爐。