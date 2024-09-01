醫師沈政男為柯抱不平　柯文哲僅170萬？

民眾黨主席柯文哲遭聲押，沈政男質疑，賄賂高官有這麼容易。（照片：沈政男臉書） 中評社台北9月1日電／台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。精神科醫師沈政男8月31日在臉書發文質疑，“賄賂高官有這麼容易”，首都市長與副市長還同時被擺平，並心疼柯文哲“正在用他的苦難，好好檢查與診斷這‘國家′生了什麼病”。



沈政男批，不明金流是陳珮琪多次到ATM存款？應該也在柯家床底下搜索到幾雙臭襪子吧！法院如果裁定羈押，每押一天柯文哲的政治能量就回血一格；如果裁定交保，柯文哲就拒絕交保。



沈政男指出，有媒體獨家報導說，不明金流是陳珮琪多次拿錢去ATM存款，總數達上百萬，但柯文哲講不出那些錢怎麼來，然後又說柯文哲有不明金流700萬或170萬，因時間點剛好就是什麼便當會前後，於是被懷疑有對價關係。



沈政男說，只是，先前某民代因京華城案，被查出不明金流4000多萬元，柯文哲僅170萬或700萬元，難道柯文哲比較小咖？而前副市長彭振聲也被北檢認定涉及收賄，也類似有講不清楚的金流就被聲押。



沈政男質疑，只是講不出自己的存款消長，就被當成不明金流，有收賄嫌疑，然後當成聲押理由；並提出其看法認為，“你要賄賂高官，有這麼容易啊”，而且首都市長與副市長同時都收賄被擺平？而且金額這麼奇怪？



沈政男認為，光是圖利罪，沒金流，檢方很難定柯文哲的罪，而柯也已經知道“根本找不到證據來辦他”；若法院裁定羈押，柯文哲求之不得，要是裁定交保，也說會拒絕交保，“柯文哲正在用他的苦難，好好檢查與診斷這個‘國家′生了什麼病。”