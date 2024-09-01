中評現場：黃瀞瑩說今天一定要把阿北接回家

黃瀞瑩指出，她已連續兩天到台北地院靜坐聲援。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。民眾黨台北市議員“學姊”黃瀞瑩接受中評社訪問表示，今天她和小草們一定要把“阿北”給接回家。



黃瀞瑩指出，她已連續兩天到台北地院靜坐聲援，看到許多從昨天到今天都一直留在現場的小草（民眾黨的支持者）們，心裡很感動，因為小草們頂著這麼高的氣溫還繼續堅持守候在北院外，甚至有人昨天就直接睡在現場，小草們的堅持很令人動容。



黃瀞瑩說，今天她和小草們一定會待到法院的裁定結果出來，希望這段時間特定媒體不要再有什麼“獨家報導”或刻意帶風向的消息傳出來，希望北檢要公平偵辦，程序也要正義，希望司法人員都要拿出自己的道德良知，給大家一個清楚的交代。



黃瀞瑩強調，她對柯文哲的清白一直很有信心，她從2017年加入台北市政府團隊一直到現在，每天都跟柯工作超過12小時以上，所以她對柯的為人非常相信，也相信柯一直以來所堅持的公開透明、清廉勤政，這是柯一輩子的信仰，也是小草們的信念。今天她和小草們一定要把“阿北”給接回家。