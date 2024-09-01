陸客要來金門了　陳福海：加緊做好準備

無黨籍金門縣長陳福海。(中評社 資料照) 中評社金門9月1日電／針對大陸文化和旅遊部日前發布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”消息，表明近期將恢復福建居民赴金門旅遊。對此，無黨籍金門縣長陳福海表示，隨即將責成觀光處做好各項因應與準備工作，務必確保隨時對接啟動服務。



隨著全球疫情的逐步緩解和防控措施的放寬，縣長陳福海自上任以來，為了金門地方經濟的復甦，與各界於兩岸之間協調溝通，小三通在2023年1月7日正式恢復航駛，並在隨後的數月內逐步增加航班。



針對陸客部分，陳福海表示，小三通與陸客的恢復對於金門整體經濟發展有所助益。縣府團隊透過多種管道爭取恢復陸客來金旅遊，在各方的努力下，如今迎來陸方的消息，對於金門的經濟終於有了再度復甦的盼望。



陳福海表示，即將開放陸客旅遊將有助於重振金門的觀光產業，並帶動地方經濟的復甦。為此，將責成觀光處隨即開始進行各項準備工作，力求在陸客開放後能迅速且有效地啟動各項服務。此外，縣府也將與中央駐金門的相關單位密切協作，提前進行各項出入境準備，確保金門的量能足以應對即將到來的陸客潮。



觀光處回應，團隊已與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作、狀況因應等，同時針對旅遊層面之辦證問題，也向移民署請益，協助轉知相關旅遊業者，務必將可能之問題提早瞭解反應。



另一方面，陳福海強調，隨著陸客來金旅遊，金門旅遊業將有望重振經濟，而業者的準備工作也會直接影響到金門的整體形象與未來的旅遊發展潛力。並請觀光處相關單位敦促地區旅遊業者，金門的旅遊相關業者也要動起來，應立即開始檢視自身的服務流程與管理體系，必要時進行調整，以提高服務品質與競爭力。



觀光處表示，將加強對業者的培訓與輔導，確保他們能夠應對日益增長的服務需求，同時維持高水平的服務標準。同時也會持續密切關注大陸的動態，並隨時調整相關方針，確保金門能夠在陸客開放後迅速進入正常運營狀態。