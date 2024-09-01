北檢反擊民眾黨洩密指控　強調與事實不符

台北地檢署一隅。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。民眾黨今日上午召開記者會痛批檢廉違反“偵查不公開”涉嫌洩密，台北地檢署在下午也發出新聞稿反擊強調，民眾黨的指控與事實不符。



北檢新聞稿如下：



有關某政黨今日上午記者會質疑本署違反偵查不公開等情，與事實不符，澄清如下：



一、本署昨(31)日新聞稿已嚴正說明：“本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守《偵查不公開作業辦法》相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。”先予敘明。



二、某政黨記者會中所提之昨(1)日 2 則網路媒體關於本案金流之報導，係媒體自行撰寫，該媒體報導前未曾向本署查證，本署亦未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體之報導，不予置評。



三、至該政黨記者會所指本署檢察官“辦Ａ案，問Ｂ案、Ｃ案，羅織入罪”、“對柯姓被告疲勞轟炸審訊”等節，不僅顯有誤解，且有誤導之嫌。蓋刑事案件偵查過程處於高度浮動狀態，檢察官應就所蒐集之證據資料全盤掌握後，決定偵查或訊問順序，此點亦於昨日提審庭中獲法院支持，認本署檢察官偵查並無違背程序，也因此駁回提審聲請。至所謂疲勞訊問云云，亦與事實不符，因柯姓被告自廉政署移送至本署復訊後，檢察官有適時詢問其是否需要休息，注意其身體狀況，如有需要可先休息後再接受訊問，惟遭被告拒絕。



四、本署檢察官率廉政官於8月30日搜索某政黨中央黨部柯姓被告之辦公室及其使用之櫥櫃，係依法院核發之搜索票執行，相關過程均合法，本署已於昨日新聞稿說明，且自某政黨昨(31)日上午記者會公布之當時搜索畫面可知，絕無所謂“翻箱倒櫃”進行摸索、釣魚式搜索之情形。



五、本署檢察官於本案實施之偵查作為，均嚴守正當法律程序，恪遵“偵查不公開”相關規定，並秉持勿枉勿縱、依據證據客觀辦案之態度，請勿恣意揣測辦案動機，並給予檢察官依法偵查之純淨空間。