小草已做好最壞打算　若柯遭收押將擴大抗爭

台中特別到台北地院外聲援的小草（民眾黨的支持者）蔡先生。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。從台中特別到台北地院外聲援的小草（民眾黨的支持者）蔡先生接受中評社訪問強調，他已做好最壞的打算，若晚上柯P遭收押，只要有小草號召進一步擴大抗爭，他一定會響應，絕不缺席。



蔡先生表示，執政當局現在就是在試探人民的底線，政府已經把腳踩住司法這道防線，在試探人民會做出什麼樣的反應？如果現在人民還默不吭聲，政府接下來伸過來的就不是腳而已，而是手，到時政府就會整個跨越司法這條防線。



蔡先生指出，他昨天在電視上看到北檢外有那麼多小草到場聚集聲援柯文哲，心裡非常感動和激動，因此今天特別從台中北上到場和小草們站在一起，也要幫柯P加油打氣。但他昨晚內心其實有點煎熬，因為知道這場集會是沒有經過申請的，所以也不敢相約其他認識的小草一起到場。



蔡先生強調，有關今晚柯文哲羈押庭的裁定結果，他已往最壞的方向做好心裡準備，屆時若柯P真的招收押，只要有小草號召進一步擴大抗爭，他就一定會響應，絕不缺席。



小草在北院外靜坐聲援柯文哲已邁入第56小時，今日天氣相當炎熱，體感溫度甚至來到39.3℃，下午就有小草因受不了酷暑而中暑暈眩癱倒在地，現場其他小草見狀立即上前關心，並用紙板遮擋太陽，同時持扇子搧風降溫，並緊急呼叫救護車到場，所幸該名小草送醫後並無大礙。