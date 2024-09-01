網紅館長送飲料為小草打氣　批檢廉押人取供

柯文哲涉京華城弊案遭台北地檢署聲請羈押禁見，網紅“館長”陳之漢現身台北地院為民眾黨支持者加油打氣。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭台北地檢署聲請羈押禁見，許多柯P支持者集結在北檢大門外，高舉“相信清白，柯P加油”等標語聲援。網紅“館長”陳之漢今日下午再度現身台北地院外，除送飲料為小草（民眾黨的支持者）加油打氣外，也再度痛批檢廉涉嫌押人取供。



台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。



陳之漢今日一早就請人送早餐三明治到現場給小草享用，下午又請人送飲料到場讓小草解渴，他本人則在下午3時許再度現身北院外，許多小草看到館長，都搶著合照與要簽名，館長離去時，小草還不斷大喊“謝謝館長”。



陳之漢表示，他看到有特定媒體報導柯文哲有新台幣170萬元的不明金流，但柯文哲是首都市長，一個小議員（指台北市議員應曉薇）卻拿了4500萬元，質疑報導內容，並指柯文哲在北檢已第3天，如果有證據早就一刀斃命了。



陳之漢強調，“我不來你說我不敢來，我來了說我動員鬧事，那民進黨20到30年前動員、衝撞，就說這是民主，但現在支持民進黨的卻說小草是聚眾鬧事，我們會在這裡，是因為覺得這是不公義的事情，但人民已有意見，現在人也越來越多，肯定是政府有哪裡讓人民覺得做錯，人民才會來。”



陳之漢認為，柯文哲在法院已第3天了，目前台灣已經步入到非常可怕的處境，當局想要令人定罪，就是先透過媒體放話，讓人民認為柯文哲有罪，然後檢方就可以去辦，再把人給抓回來拼圖。