中評關注：賴政府司法一條龍操作　柯恐難逃

民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）台北京華城容積率圖利、收賄案全面爆發，成為壓垮台灣民眾黨柯文哲政治生涯最後一根稻草，從上銬、開羈押庭的那刻，柯文哲再難翻身。院檢廉調，整個司法系統一條龍式操作，細思極恐，自民眾黨自爆政治獻金申報不實案起，不只是與京華城案“雙颱夾擊”，另還有北士科、萬大魚果市場、台智光共“五大案”緊追在後，縝密的組合拳，柯文哲恐難逃司法五指山。



柯文哲8月30日被廉檢搜索住家、帶回偵訊，接著一連串的約談、複訊、聲押、開羈押庭等，無論民眾黨公職、柯粉小草在北檢外抗議吶喊，或是柯文哲拒絕夜訊遭逮、委任律師提出抗告等，拖字訣也難逃司法程序的進行，自然是能勾起社會輿論討論、政治對抗，但面對司法機關對柯“五路齊發”的攻勢，人設、仕途均遭重大衝擊。



賴清德520上任後，民進黨籍前桃園市長鄭文燦在7月6日生日當天遭檢調約談，即便遭羈押48天後，力拚交保成功，但人設、政治路盡毀，另外又有民眾黨籍新竹市長高虹安、中國國民黨籍新竹縣長楊文科涉貪起訴，賴系三人組（前“政院”發言人陳宗彥性醜聞、前台“交長”李孟諺婚外情、綠委林宜瑾涉貪）出事等，足見賴放手檢調猛辦案的凌厲攻勢，步步進逼柯文哲。



在8月6日柯文哲生日當天，曾是柯文哲幕僚的吳靜怡質疑柯文哲政治獻金申報有問題，接著媒體人康仁俊提醒尼奧、時樂公司負責人戴利玲，發現遭民眾黨不實申報916萬元新台幣後，帳務風暴擴大，這樣自爆送上門來的爭議，檢調單位自當樂辦。而在政壇早盛傳已久的柯市長任內京華城、北士科、台智光案，大選後三箭齊發，並從利潤金額最龐大的百億京華城容積獎勵案下手，搭配藍綠台北市議員揭弊攻勢，還帶出京華城案外案、一樣同屬威京集團主席沈慶京旗下子公司中華工程承包的萬大魚果市場改建案。柯昔日猛批國民黨籍前台北市長郝龍斌任內五大案，柯的新版五大案將自己陷入司法五指山中。

