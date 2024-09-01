中評現場：小草哭了！挺過烈日越晚人越多

台北地院外聚集的支持者拿起麥克風輪流宣講，有人聽到激動處拿起衛生紙頻頻拭淚。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭台北地檢署聲請羈押禁見，許多柯P支持者在台北地院外靜坐聲援，頂著烈日已邁入第58小時。日落後，人潮再度回籠聚集已超過百人，有小草(民眾黨支持者)拿起麥克風輪流宣講，有講到情緒激動忍不住哭了。



台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。



小草在北院外聚集已邁入第58小時，挺過白天體感溫度39.3℃的烈日，許多小草仍堅守現場，現場也放起柯文哲2024大選的競選歌曲《穩穩地走》，小草們則輪流拿起麥克風輪流宣講，講述他們各自認識柯文哲和民眾黨的經過與點點滴滴，有小草講到激動處忍不住哭了，悲傷的氣氛也隨即感染現場其他小草，有人開始激動大喊“阿北加油”，有人則拿起衛生紙頻頻拭淚。



有小草告訴中評社，白天因烈日難耐，許多小草到場不久後就先離開去避暑，但隨著日落後，小草已逐漸回流，時間越晚應該會有越多的小草回到北院聚集，大家都在等待柯文哲最後的裁定結果，雖然許多人都已做好最壞打算，但仍希望能親眼看著柯走出北院平安返家。



柯文哲的羈押庭預計將在晚間8時開庭，截至下午4時許，柯仍在閱卷中，而中午因身體不適緊急戒護就醫的前台北市副市長彭振聲在下午4時許已出院返抵北院。據瞭解，柯與彭屆時若無法無法自行協調開庭應訊的先後順序，則會由法院決定，而羈押庭最快預計將在1日深夜或2日凌晨才會有裁定結果。