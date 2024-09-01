資深小草怒了　若無證據就押柯將抗爭到底

來自新竹的小草（民眾黨的支持者）李小姐接受訪問。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。來自新竹的小草（民眾黨的支持者）李小姐接受中評社訪問表示，感謝執政黨讓小草全都回來了，今晚若拿不出明確證據就收押柯，小草絕對會抗爭到底。



李小姐指出，她是非常久的小草，也是鑽石級的小草，小草對柯文哲雖然會有愛護之心，但小草都很理性，今天如果檢方如果有明確的證據能證明柯有違法，所有司法程序如果都能符合公平正義，那最後結果如果柯真的有錯，小草也不會瞎挺。



李小姐說，今天小草為什麼站出來？第一是因為相信柯文哲絕對不會收錢，第二是檢方目前的證據都還模模糊糊，卻直到現在還不願意讓柯出來，所以她相信小草今天會在北院外，絕對不是只為了柯，也希望司法要能夠公信公正，但很顯然目前檢方的所有行為都讓小草們看不下去。



她強調，今天小草在北院外不只是為了柯文哲，也是為了台灣的司法，因為今天如果小草不站出來，那明天任何一個人可能都會是第二個柯文哲，只因為威脅到執政黨的利益，就要慘遭司法的迫害，這點是大家最無法忍受的事情。



李小姐認為，她當然希望柯文哲今晚能夠無保請回，但如果柯真的有做違法的事情，就把柯收押起來也沒關係，只要檢方能提出合理明確的證據，符合程序正義，公平審判和勿枉勿縱的原則，她相信小草也不會認為柯都是對的，因為大家都是有思考性的。



李小姐最後說她要感謝執政黨，因為前陣子柯文哲的政治獻金風暴，確實讓許多小草有些動搖與流失，但這次因為檢方這樣亂搞，讓所有小草和民眾黨的支持者都團結起來，大家都回來了。今晚若檢方拿出不具體明確證據，小草們絕對會抗爭到底。