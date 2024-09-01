柯文哲若不夜間偵訊　羈押庭恐有變數

隨著羈押庭的開庭時間越來越接近，北院外有越來越多的支持者聚集。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。台北地院原定今晚8時召開羈押庭，但稍早傳出北院因擔心柯或前台北市副市長彭振聲堅持不夜間偵訊，現已擬好對策，因應可能發生的變數。



據瞭解，目前檢辯雙方已經跟法院回覆，晚上訊問的順序由被告柯文哲先開庭，兩人會分開開庭，但裁定結果要等兩人都開完羈押庭後才會由評議庭一起宣告。法官也擔心兩名被告提出“不夜偵訊”，因此推估晚上8時的羈押庭應會加快審理速度，但過程還是要看兩個被告的態度。如果柯文哲開完庭，彭振聲接近深夜11時突然喊說不過夜偵訊的話，那兩人都必須等到隔天彭振聲開完羈押庭，才會一起宣告結論。



隨著羈押庭的開庭時間越來越接近，北院外有越來越多的小草聚集，中評社截至晚間7時目測，至少已有逾200名小草聚集。而稍早有一名民眾路過北院外跟小草嗆聲，該名民眾在警方保護與勸離下離開，小草們則集體拿起背板大聲呼喊“柯P加油”。