中評關注：柯恐遭押　司法不公能救民眾黨？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署1日以貪污違背職務收賄及圖利罪辦台灣民眾黨主席柯文哲，極可能進一步羈押，再加上民眾黨支持者“小草”陸續聚集包圍北檢，司法案件已升級為政治事件。柯的政治生命在日前購置商辦時已如風中殘燭，但檢調單位在蒐證正當程序的疏忽，與特定媒體的爆料，讓白營站穩主打“司法不公”的立場，在“後柯文哲時期”力保基本盤。



台北地檢署偕同“法務部廉政署”偵辦京華城案，8月30日一早7點39分赴柯文哲住處搜索，歷經4小時後，在柯文哲“自願配合”下帶走進行後續司法程序。觀察當時帶隊搜查的主任檢察官江貞諭對待柯文哲相當禮遇，不僅讓柯面對媒體發表簡短演說，也讓柯搭乘自己的座車前往“法務部廉政署”。



不過，同日前往民眾黨中央搜索的廉檢人員卻未顧及基本法治原則，便宜行事搜索整個黨中央，遭民眾黨在8月31日公開監視錄影畫面，控訴廉檢人員在“非柯文哲辦公室”區域“摸索式釣魚搜索”，還順道打臉北檢最一開始“搜索黨部僅限柯文哲辦公室”的聲明，讓民眾黨在政治層面上站穩第一塊主張“司法不公”、“程序不正義”的墊腳石。



緊接著，柯文哲被當庭逮捕、檢察官搜索京華城案，卻整天訊問政治獻金案的木可公司等，都逐步累積民眾黨支持者對司法的不信任。原本對柯文哲處理帳目失望、期待檢調查清楚真相的小草，目光開始轉移司法是否公平、程序是否不正義的層面上，成為民眾黨支持者現階段聚攏的核心精神，這是因為民眾黨支持者知識水平普遍較高，非常重視此類原則性的精神。



最後一根稻草則是媒體在8月31日晚間，開始報導從“不明管道”獲得所謂的“不明金流”消息，檢調的“偵查不公開”原則徹底破功，點燃小草怒火，才開始有夜宿北檢外抗議的行動。民眾黨隔天（9月1日）也大動作召開“檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名”記者會，質疑北檢將偵查不公開原則踩在地上，否則各家媒體哪來的“獨家消息”？



另外，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也證實，“檢調若無證據執意聲押柯文哲，柯會拒絕交保”。

