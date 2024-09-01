反罷免！馬英九赴基隆未謝國樑打氣

馬英九至基隆為謝國樑打氣，兩人更進行了“勝利三握”。(照:國民黨基隆市黨部提供) 中評社基隆9月1日電／馬英九於今天下午赴基隆百福黃昏市場與中國國民黨籍基隆市長謝國樑、副議長楊秀玉、市議員蔡旺璉、張耿輝、郭美秀、鄭愷玲、連恩典及七堵區多位里長向民眾請安問好，爭取更多市民朋友的認可，並一同品嚐七堵美食封神雞。



馬英九今天是第三度至基隆為謝國樑打氣，兩人更進行了“勝利三握”，謝國樑表示，每當跟馬英九握手，信心便倍增；馬英九也再次呼籲基隆市民務必堅定投下“不同意罷免票”，讓民進黨的惡意罷免失敗！



馬英九表示，謝國樑市長做人誠懇、做事認真，毫無理由將其罷免。他指出，民進黨執政貪污腐敗，兩個月前鄭文燦裁定羈押，民進黨為轉移鄭文燦弊案焦點，特意操弄罷免謝國樑以轉移焦點，盼民眾切勿上了民進黨的當。



馬英九強調，謝國樑市長任內勤政愛民，守法守紀，建立了親子、長者照護平台等，同時也將促進基隆捷運沿線如七堵等地的產業發展。他也表示，民進黨聲稱東岸商場案為罷免主因，但如今在法律上已迎來東岸商場案四連勝，大日公司更遭到起訴，證明市府完全是依法行政，懇請民眾堅定支持謝國樑，絕對不能讓市民權益被行賄財團侵佔。



針對東岸商場案，謝國樑強調，事實目前已越辯越明，市府堅持依法行政的態度，無法與弊案纏身的大日公司合作。



謝國樑指出十分感謝馬英九短時間內三度前來基隆，他便感覺支持度上升且信心大增，期盼馬英九能持續前來加持。