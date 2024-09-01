柯文哲8時開羈押庭　限閱律師辯護難度超高

柯文哲開羈押庭的流程。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。台北地院在今晚8時已在第二法庭召開羈押庭，由柯先審理，待柯審理完才會輪到前台北市副市長彭振聲，但因限閱讓律師僅能筆記，辯護難度超高。



據瞭解，北檢向北院聲請限制閱卷，原先傳出僅限閱聲押卷“閱卷方法”，並未限制閱覽“內容”，但其實閱卷時2大本卷宗都有缺頁的情況，關鍵的證詞或證據有些都未提供。而限閱庭從上午9時一直開到下午5時才結束，柯文哲與彭振聲的律師抄完筆記後，得留在聲押庭內，直到開庭時才會歸還筆記讓律師看重點辯護，開完庭後筆記本就須銷毀。



由於柯文哲與彭振聲的律師在限閱庭時都須先交出手機，因此從上午9時到下午5時幾乎完全與外界斷絕聯絡，僅有中午外出用餐時能短暫獲得外界資訊，彭中午身體不適被救護車送醫，彭的律師也是事後才知情。直到限閱庭結束後，律師交還所抄寫的筆記供書記官清點確認後，才會歸還手機。



有法界人士向中評社透露，限制閱覽的羈押庭辯護難度超高，不但考驗辯護律師的記憶力，也考驗耐性，在檢辯雙方獲取資訊不對等的情況下，要辯護成功，讓柯文哲或彭振聲能交保或無保請回的難度大幅增加。