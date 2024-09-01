湧言會高雄辦派系大會　聚焦培養年輕人從政

湧言會1日在高雄舉辦派系大會，湧言會召集人、綠委王定宇致詞。（湧言會提供） 中評社高雄9月1日電（記者 蔣繼平）民進黨湧言會1日於高雄召開派系大會，會中並安排各區督導以沙龍方式進行座談，會中議題討論熱烈。湧言會召集人王定宇喊話全體成員，“政治是一個高尚的志業”，湧言會積極培養年輕人從政，但當你有機會掌握權力時，請用最大熱情改造國家、改造城市。



湧言會前身是由已故三立電視台董事長林崑海2016年所創的“海派”，2020年成立湧言文化基金會，簡稱湧言會。2022林崑海逝世，隔年湧言會要角發生前綠委趙天麟緋聞案，兩度遭到打擊聲勢受創。今年湧言會的高雄市議員黃文益當選高雄市黨部主委，民進黨全代會7月改選時王定宇也搶下一席中常委，讓湧言會穩住陣腳、持續累積能量穩健發展。



湧言會1日於高雄召開派系大會中，王定宇表示，當你有機會取得人民授權權力時，請記得除了對政治有極大熱情之外，更要抗拒誘惑，以及要有極大耐力完成一些事情。他也說，湧言會雖然是新興派系，但成績單有目共睹，近期黨職選舉也有所成長，這要感謝全體成員的努力。



去年加入湧言會、並成功跨區挑戰接棒趙天麟區域“立委”選區的民進黨“立委”黃捷，她致詞時特別稱讚“打柯高手”台北市議員林延鳳，並特別提醒如何連結年輕人重拾對政治的信心，已成勝選關鍵。



民進黨中執委、台灣新政協會理事長李妍慧說，民代與其候選人在外頭忙，往往先想到選民勝過於黨內事務，但湧言會絕對是成員們從政最重要支柱。



湧言會指出目前共有1席縣市長、3名現任“立委”、23位縣市議員、黨職部分有四位中執委、兩位中評委、一位中常委及一位縣市黨部主委。而在高雄市議會，屬於湧言會的議員共有林志誠、李雅慧、黃秋媖、高忠德、江瑞鴻、張漢忠、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、鄭光峰、李雨庭、黃飛鳳等12人。