中評關注：柯文哲案對民進黨的影響　發展中

前台北市長柯文哲涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄罪。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲這幾天因為京華城涉及貪污弊案，從搜索住家到台北地檢署聲押經過3天時間，在司法史上引起的政治效應有陳水扁卸任因密帳等案，遭司法偵辦之感，柯文哲後續效應將對台灣政壇產生影響。就像柯在10年前由民進黨培植而起，拿下台北市長位置，並在政壇壯大，讓綠營感到威脅。但賴清德今年大選，若沒有柯勢力崛起與藍白合作破局，形成三組人馬，賴要成功勝選並不容易。柯後續政治效應，對民進黨影響不小，只是正面或是負面效應還需要觀察。



陳水扁卸任前爆發“國務機要費”，卸任之後，國民黨執政，開始追查扁任內的相關弊案，包括：密帳案、龍潭購地弊案等。“最高檢”特偵組於2008年11月11日偵查扁家密帳案以貪汙、洗錢案被告五度傳訊陳水扁。偵訊過後扁被上手銬，他高舉戴著手銬的雙手，高喊“政治迫害”、“司法冤獄”、“台灣加油”，隨即由特偵組法警戒護移送台北地院。柯文哲從被檢調搜索住家開始，到現在檢調偵訊並且聲押禁見，竟然有相同感覺。



柯文哲過去是扁醫療小組，被視為挺扁一員，現在因為京華城案遭到司法偵辦，民眾黨號召支持者到地檢署力挺柯，這和扁案當時發生時情境相同，當時也有不少扁支持者隨著扁被偵訊，甚至收押到處去聲援扁。最後扁案發展至今，扁因身體問題保外就醫，是否特赦扁，成為民進黨頭痛的難題，甚至時不時扁就會拋出這個議題，提醒一下民進黨。



柯文哲因京華城被搜索，至今已超過3天，但檢調卻能夠一直拖延偵辦進度，還透過親綠媒體放話，這讓民眾黨也蓄積支持者能量。這些支持者對於民進黨執政感到不滿，認為這麽急著辦柯文哲，有政治因素存在。這會不會讓年輕支持者更討厭民進黨，讓民進黨想要藉著柯文哲重挫之際，接受年輕支持者可能出現變數。



扁案引起政治效應當時讓民進黨一厥不振，還被認為至少要20年才能再度執政。但沒想到經過8年，蔡英文披著民進黨籍參選，政黨再度輪替，甚至奠定賴清德執政基礎。柯文哲或是民眾黨這次歷經政治司法風暴是否在政壇消失？或是後續對民進黨政治版圖產生影響，目前除了看柯文哲司法與政治後續攻防外，也要看檢調能不能拿出讓柯“一刀斃命”的證據。如果檢調是透過媒體辦案，試圖讓媒體施壓帶風向辦案，這反而會累積柯文哲的政治能量。

