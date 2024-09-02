中評關注：柯案政治升溫　藍挺不挺費思量？

住處遭搜索後，柯文哲步出家門堅持要停下腳步向媒體發表談話。（中評社資料照） 中評社台北9月2日電（記者 張嘉文）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。不論柯文哲有無被裁定收押，此案發展至今，政治性已逐步升溫，非單純司法案件，後續同為在野陣營的中國國民黨會不會相挺，將牽動政局變化。



總體來看，柯文哲案從上周五檢廉人員前往柯家搜索後，柯和民眾黨上下就已決定將此案升級成政治事件，其中有四個動作，包括柯文哲步出家門時，堅持要停下腳步向媒體喊話，這是第一次主要在野黨領導人住處被搜索，執政當局必須有何證據，以及為何這樣做等等，這些就是在向民眾黨和其支持者發出訊號。



接著柯文哲在北檢復訊時，寧可冒著提高遭聲押機率的風險，也執意不夜間偵訊要離開而被當庭逮捕，則是希望藉此塑造遭不符合比例原則對待的印象，讓支持者更有聚集聲援的理由。



這也讓隨後民眾黨號召小草們（民眾黨支持者簡稱）在北檢外聲援更有正當性；加上以黃國昌為首的民眾黨中央緊急應變小組，先公布檢廉人員有違法搜索的監視畫面，以及隨時反擊檢方各種訊息等等，都讓此案的政治性一步步堆疊。



事件發展至今，賴清德政府執政下的司法系統公信力，可能因為如此被削減到非常薄弱，即便柯文哲真有涉及不法，可能都會變成信者恆信，不信者恆不信的狀態。



因此，國民黨接下來對柯文哲案的態度，就可能會是接下來政局變化的關鍵。藍營至今對柯文哲，除了少數在追打外，仍是以不落井下石為多數共識，現在如果柯案已升級為政治事件，藍營如黨主席朱立倫等要角會不會出聲相挺，或是透過各種方式送暖，都是會讓藍白接下來的合作空間發展更大。



尤其在柯文哲事發當天，賴政府提名了非常具爭議性的“司法院正副院長”和大法官人選，都被認為是在挑戰在野陣營，也可能是在測試白營是否可能轉彎和綠合作，以換取柯文哲被輕輕放下的機會。



但由目前綠白對立已升級成極度緊張的狀況來看，後者的可能性似乎不存在，所以藍營能否適度雪中送炭，就會牽動後續政局變化，該怎麼做全看相關人等的政治智慧了。