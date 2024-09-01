賴清德受訪　強調司法獨立行政不能介入

賴清德接受張雅琴專訪。（取自《雅琴看世界》） 中評社台北9月1日電（記者 黃筱筠）針對台灣民眾黨主席柯文哲涉及圖利案件等遭到檢調偵辦，賴清德接受主播張雅琴專訪時表示，對於任何司法案件他不宜針對個案表態，但是有一個原則是不分黨派、不問何人，只要違法，希望檢調勿忘勿縱，人民希望穩定的社會。司法獨立行政不能介入，他當選“國大代表”時就把“司法院”預算分開，希望司法可以獨立、守護正義防線，讓台灣司法走向獨立。



張雅琴也問到前海基會董事長鄭文燦是民進黨籍，也涉及貪污，賴清德說，任何政黨黨公職犯貪污對於政黨都會有影響。民進黨中常會要求謹言慎行，我們要爭取人民支持要做很多事情，“但是很多事情不能做，有些事情不能做也很重要”。



張雅琴在賴清德執政百日進行專訪，訪問內容今天播出。



張雅琴問到，最近檢方活過來，是因為你開綠燈？有人形容你就像前“法務部長”陳定南。賴清德說，你提到陳定南要感謝肯定陳定南，有人稱為陳青天，是我們學習榜樣，我們遠不如陳定南那個年代，剷除貪污他是非常敬佩。



他強調，任何司法案件他不宜針對個案表態，但是一個原則，不分黨派、不問何人，只要違法，希望檢調勿忘勿縱。人民希望穩定的社會，司法獨立行政不能介入，他當選“國大代表”時，還把“司法院”預算分開，希望司法可以獨立，守護正義防線，讓台灣司法走向獨立。



張雅琴也問到前海基會董事長鄭文燦是民進黨籍，也涉及貪污，賴清德說，任何政黨黨公職犯貪污對於政黨都會有影響。民進黨中常會要求謹言慎行，我們要爭取人民支持要做很多事情，“但是很多事情不能做，有些事情不能做也很重要”。



至於“台南幫”賴系“立委”林宜瑾涉及詐領助理費，前“內政部次長”陳宗彥涉及性招待，以及前“交通部長”李孟諺扯到私事，你會生氣嗎？這些都是台南幫？賴清德再度強調，檢方偵辦尊重檢方，不問政黨、不問何人，只要有證據都偵辦。



張雅琴再度詢問但他們都是“台南幫”，賴清德表示，尊重司法，不能對於司法偵辦任何案件講一句話。



你要求黨內私生活要檢點，現在黨內還有人敢嗎？賴清德說，這個他無法理解他們想法。但是他是黨主席要去要求。民進黨創黨是多少人犧牲奉獻，不管是被抓、被關，放棄家庭幸福，我們這一輩才能過這樣日子，年輕一輩擔任黨公職要珍惜。