只能過境夏威夷？賴清德：目前沒有出訪計劃

賴清德接受張雅琴專訪。（取自《雅琴看世界》） 中評社台北9月1日電（記者 黃筱筠）賴請德接受主播張雅琴專訪兩度指出，“目前沒有計劃出訪”。他說，因為台灣內部很多事情要面對，美國也要選舉，加上地緣政治例如俄烏戰爭等，“我目前沒有出訪計劃”。



他也說，蔡英文執政8年與美國之間有良好溝通管道，雙方取得彼此信任“我上任之後得利蕭美琴幫忙，這個橋樑是持續存在”，美國對台灣政府目前所推動政策“國家”發展方向都非常清楚。



張雅琴在賴清德執政百日進行專訪，訪問內容今天播出。



張雅琴提到“國安會”顧立雄、“外交部長”林佳龍以及民進秘書長最近密集訪美，還傳出美國只願意讓步過境到夏威夷。



賴清德則說，目前沒有計劃出訪，台灣內部很多事情要面對，美國也要選舉，加上地緣政治像是俄烏戰爭等，“我目前沒有出訪計劃”。



他強調，大家應該可以感受蔡英文8年領導，台灣不僅僅跟美國、日本、歐洲跟世界很多國家關係都越來越密切，我們政府官員到美國或到其他國家交流研討合作都是必然。



張雅琴問到有消息傳出還有《金融時報》報導部分美國官員認為你缺乏執政經驗，類似“疑賴論”，現在又講出這個是有人操作嗎？賴清德也認同說，這應該是有人操作，報導不實美國第一時間澄清，蔡英文執政8年與美國之間有良好溝通管道，雙方取得彼此信任。“我上任之後得利蕭美琴幫忙，這個橋樑是持續存在”，美國對台灣政府目前所推動政策“國家”發展方向都非常清楚。

