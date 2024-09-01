越夜越熱鬧　北檢外5百小草靜待羈押庭結果

白委張啟楷在北檢外講話。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。台北地院外1日晚間越晚越熱鬧，現場已聚集超過500名小草在等待柯羈押庭裁定結果，全場不斷高喊“柯P加油”，氣勢相當高昂。



小草在北院外靜坐已邁入第66個小時，包括民眾黨“立委”黃珊珊和張啟楷、柯文哲的胞妹柯美蘭、民眾黨台北市議員黃瀞瑩等持續在現場靜坐，要等待柯羈押庭的最後裁定結果，而柯的羈押庭目前已審理超過2小時仍未結束。



柯美蘭因要趕車搭回新竹，約在晚間近10時先行離開現場，中評社記者問柯美蘭對柯文哲羈押庭的裁定結果是否有信心？柯美蘭說“當然有信心”，隨即在工作人員的護送下趕去搭車。黃珊珊、張啟楷與黃瀞瑩則持續仍在現場守候。



北院外小草越晚人越多，大家士氣都相當高昂，不斷高喊“柯P加油”，來為柯文哲加油打氣。柯的羈押庭則在1日晚間8時準時召開，截至晚間10時仍在開庭，且因北檢這兩天一再遭民眾黨指控涉嫌洩密，違反偵查不公開原則，因此在台北地院第二法庭召開的羈押庭外，也越拉越遠，避免媒體太靠近法庭而聽到任何聲音或資訊。