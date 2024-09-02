柯P夫婦先睡個好覺　黃珊珊：柯身體還不錯

左起黃國昌、黃珊珊、陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，日前遭台北地檢署聲押禁見，1日晚上8點開羈押庭，2日凌晨台北地院裁定認為柯犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯文哲3點45分離開北檢後，與妻子陳佩琪、民眾黨“立委”黃珊珊一同搭車離開，直奔黃的汐止住處。黃珊珊2日上午表示，現在就讓柯文哲好好休息，謝謝大家關心，柯的身體狀況還不錯。



黃珊珊也向媒體表達，今天就請大家先讓柯文哲好好休息。



媒體再度追問，為何沒回家？黃珊珊指出，這幾天陳佩琪在她家休息的原因，就是因為媒體都堵在柯文哲家門口，不僅沒辦法出門，也因為記者守在樓下影響到鄰居，我們知道若柯文哲昨天晚上回家，媒體今天大概又會堵得密不通風，可能會吵到柯休息，因此我們先讓柯安靜的休息。



柯文哲凌晨3點45分離開北檢時，向聚集在北檢外的小草喊話約2分鐘，隨後與陳佩琪、黃珊珊一同搭車離開，但座車並非前往位於捷運東門站附近的柯文哲家，而是直奔黃珊珊位於新北市汐止區的社區住處。



“立法院”2日開始新會期報到，台灣民眾黨7位“立委”早上8點抵達“立法院”群賢樓101室簽名報到，包括黃國昌、黃珊珊、吳春城、張啟楷、麥玉珍、林億君、陳昭姿等人，而林國成則還在海外。其中，黃國昌在凌晨3點45分還在北檢現場外，一早8點就到“立法院”報到，體力非常驚人。

