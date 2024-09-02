柯P無保請回　黃國昌嗆檢方誰授意羅織罪名

黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，日前遭台北地檢署聲押禁見，2日凌晨台北地院認為柯犯罪嫌疑不重大，無保請回，但北檢將提抗告。民眾黨“立委”黃國昌2日質疑，更重要的是，到底是誰授意對柯文哲進行羅織罪名、荒腔走板的政治追殺？難道“賴政府”對政敵政治追殺、清算，是司法改革的第一份成績單嗎？



柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，8月30日上午約11點半遭檢廉人員帶回進行調查，外界原預估柯恐怕將被裁定羈押禁見、押往土城看守所，沒想到案情急轉直下，台北地方法院法官9月2日凌晨3點裁定柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯文哲在被檢調帶走64個小時後、凌晨約3點半離開北檢，並搭車前往黃珊珊位於新北市汐止區的社區住處。



“立法院”2日新會期“立委”報到，台灣民眾黨7位“立委”早上8點抵達“立法院”群賢樓101室簽名報到，包括黃國昌、黃珊珊、吳春城、張啟楷、麥玉珍、林憶君、陳昭姿等人，而林國成則還在海外。其中，黃國昌在凌晨3點45分還在北檢現場外，一早8點就到“立法院”報到，體力非常驚人。



黃國昌簽到後接受媒體訪問，被問及北檢將提抗告，黃國昌表示，檢方啊！台北地檢署要提抗告，是依照刑事訴訟法規定可以提抗告。緊接著，他說，從柯文哲家8月30日清晨遭搜索，到柯文哲今天清晨步出台北地檢署，近70個小時的時間北檢發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事情？

