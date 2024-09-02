柯文哲口中辛苦法官　朱家毅曾押3“立委”

民眾黨主席柯文哲被無保情回後，在北院外發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利、收賄案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲2日被台北地院裁定罪嫌不大，無保請回。柯文哲致詞表示，這次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力。而柯口中這位法官朱家毅，是台北地院強制處分專庭最資深法官，2020年曾承審“立委”集體收賄案，馬拉松式開庭53小時後，裁定時任民進黨籍“立委”蘇震清、國民黨籍“立委”廖國棟、陳超明3人羈押禁見，創下司法紀錄。



柯文哲8月30至9月2日凌晨，歷經廉政署約談、北檢復訊、拒絕夜間復訊遭逮捕、提審駁回、重開復訊、聲押禁見、閱卷、律見、開羈押庭等65小時馬拉松冗長流程後，柯文哲1日晚間10點59分開完羈押庭，台北地院於2日凌晨3點13分宣布柯文哲無保請回、前台北市副市長彭振聲則羈押禁見。



柯文哲步出院檢後致詞表示，最後在答辯的時候，他直接跟法官說，從這2天檢察官的詢問方式，他已經知道檢方的態度相當明確，所以他跟法官說“請你不要為難”，其實這一次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力，“好！我們回去！請各位回去休息了！我覺得這個法官算是扛住所有壓力了！”



而承審此案的法官朱家毅，是台北地方法院強制處分專庭最資深的法官，被認為行事作風穩健。2020年9月20日承審“立委”集體收賄案時，曾馬拉松式開庭53小時後，22日凌晨2點半起陸續裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名時任“立委”羈押禁見，創下司法紀錄。

