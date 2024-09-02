柯P獲釋後臉書發聲　轟檢極盡壓迫凌虐

柯文哲步出北院門口時，妻子陳佩琪上前擁抱，激動落淚。（照片：pop radio） 中評社台北9月2日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，日前遭台北地檢署聲押禁見，2日凌晨3點台北地院認為柯犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯被當庭釋放後，清晨在臉書發文表示，檢方去搜索台灣主要在野黨的主席的住處、辦公室，還有中央黨部，特別是去搜索台灣民眾黨的中央黨部，無法理解他的目的是什麼。他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐。



柯文哲從8月30日清晨住家被搜索，被北檢偵訊、聲押等，歷經3天3夜，9月2日凌晨3點18分被裁定無保請回，最終走出北院門口時面色凝重，守候在北院外的妻子陳佩琪激動落淚，而在場支持者則爆出振奮歡呼聲。



柯文哲隨後也在臉書發文，感謝支持者相挺，並對檢方的搜索作為與偵訊表達不滿。



柯文哲臉書全文如下：



各位支持者，謝謝大家在這麼晚的時間來這裡，本來如果司法單位有問題可以傳訊我，不需要在清晨的時間，用搜索的方式，去搜索台灣主要在野黨的主席的住處、辦公室，還有中央黨部，特別是去搜索 台灣民眾黨的中央黨部，無法理解他的目的是什麼。

