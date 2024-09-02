台軍方：陸西昌發射火箭飛越台防空識別區

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北9月2日電／台灣軍方今日公佈從昨1日清晨6時，至2日清晨6時為止，24小時內偵獲進入西南及東部空域大陸軍機18架次（其中逾越“海峽中線”5架次）、軍艦8艘次、公務船2艘，並持續在台海周邊活動。



值得注意的是，台軍方同時發布大陸公告運載火箭發射的活動時間表，預計將於明日在西昌衛星發射中心進行，飛行方向為西太平洋，預測屆時將經過台灣防空識別區。



對此，軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。