民眾黨遭重創　賴士葆：柯可能谷底反彈

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月2日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積案遭聲押禁見一事後被無保請回一事，中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時表示，目前案件仍未有最終結果，檢方可能會提起抗告。他指出，雖然日本學者小笠原欣幸認為此事件已嚴重損害柯文哲的清廉形象，並影響民眾黨的支持率，但最終結果未定，他認為柯文哲仍有谷底反彈的可能性。



民眾黨近日捲入諸多爭議，包含政治獻金帳對不上與京華城容積有圖利甚至是收賄的嫌疑。民眾黨主席柯文哲也在歷經三天的聲押禁見之後，才終於在2日凌晨無保請回。而研究台灣的知名日本學者小笠原欣幸在接受朝日新聞採訪時，評論此次事件重創了柯文哲“清新”與“清廉”的形象，並認為民眾黨的支持率已經大幅下降，剩下約10%的鐵粉。小笠原欣幸也認為，民眾黨內部的對立將使其運作更加艱困，柯文哲的政治生命雖不會就此終結，但要重拾去年的聲勢恐怕極為困難



對此，賴士葆有著不同的觀點。賴士葆表示，他尊重各方的見解，但他認為柯文哲的案件尚未完結，未來是否起訴仍未可知。賴士葆指出，檢方可能會繼續抗告，最終的法律結果仍存在變數。



賴士葆進一步闡述，他認為如果柯文哲最終能成功擺脫指控，甚至完全無罪，這可能會引發民眾的反彈支持，進而提升民眾黨的聲勢。賴士葆認為，柯文哲有機會利用此事件從谷底翻身。然而，若未來柯文哲仍然受法律糾紛纏身，這將對其形象和民眾黨的發展造成進一步的打擊。他認為案件的最終結果將直接影響柯文哲和民眾黨的政治前景，目前下結論還為時過早。