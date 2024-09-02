民眾黨泡沫化？綠委：言之過早

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月2日電（記者 黃筱筠）清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸接受日本朝日新聞訪問時指出，台灣民眾黨支持度在黨主席柯文哲涉入司法案件後，支持度預估減半僅剩下10%鐵粉。民進黨“立委”沈伯洋今天受訪說，新黨是內鬥，親民黨是選制關係，時代力量是因為黃國昌，民眾黨的確也有內部鬥爭，但程度不嚴重，加上現在沒有選制改變，台灣第三勢力成長空間一直都有體制上困難。



他也說，但下次選舉是2026、2028都還久，以現在局勢論斷說民眾黨勢力消失，還言之過早。民眾黨現在每一年還有新台幣1.5億元補助款，8席“立委”與黨團運作，還是有輿論力量，希望不管第三勢力或是藍綠都能推動“國防”、民生等政策，不要操作民粹才是人民之福。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則說，也許現在社會的政黨支持度會跟民眾黨的司法案綁一起，爭議說不清造成信任崩盤，但長期走向還是要看看有沒有政策理念。民眾黨都在建立塑造個人，說要建立新政治，要透明、公開、清廉、正直這樣刻意的政黨形象現在都被打臉。



她表示，政黨要走遠不是刻意塑造的形象可以支撐，任何政黨都要有理念內涵，他們欠缺了，導致他們很多案子一下子藍白合，一下子要走自己的路，或者靠向中國，一下子又靠向資本。欠缺核心理念政黨，這再不改正才是持續泡沫化的因素，除了弊案之外，這也是很重要的因素。