大法官名單綠油油　洪孟楷：拒絕綠色酬庸

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月2日電（記者 俞敦平）針對近日“司法院”大法官提名名單的爭議，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今受訪時強烈批評民進黨政府的提名決策，指控這些提名人選過於政治化，並質疑其司法獨立性，特別點出部分提名人公開支持廢除死刑，與多數民意相違背。洪孟楷強調，國民黨將在“立法院”嚴格審查這些提名人，捍衛司法公正，並拒絕綠色酬庸。



這次新出爐的大法官提名名單引發了廣泛爭議，尤其是張文貞、姚立明、何賴傑、廖福特和劉靜怡等人備受關注。張文貞因長期支持民進黨的“國會”改革政策，立場親綠，讓在野黨質疑她的政治中立性；姚立明曾任賴清德競選總幹事，被批評缺乏司法實務經驗，國民黨認為這是政治酬庸。何賴傑則因批評江宜樺驅離太陽花學生的行為，被認為政治立場鮮明，影響其公正性；廖福特在中天換照聽證會的表態被視為偏綠，令外界擔憂其司法獨立性。劉靜怡則因支持《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，在處理黨產議題上引發爭議。



對於這份名單，洪孟楷表達了嚴正反對。他質疑這些提名人選的政治中立性及其適任性。他指出，“司法院”大法官的職位應維持超然公正，然而此次提名的七位候選人中，有多位曾公開支持廢除死刑，這與台灣超過八成的民意背道而馳。

