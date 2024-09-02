傳訊賴清德救柯P？陳昭姿：僅要求公平與人道

民眾黨委員陳昭姿接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，曾在柯文哲被聲押期間傳訊給賴清德的民眾黨“立委”陳昭姿2日表示，她僅要求最基本的公平與人道，並非要求網開一面，而賴並未回覆。



陳昭姿日前曾透露，曾傳訊給賴清德，希望公平、人道對待柯文哲。“總統府”則回應，基於“國安”考量，賴清德已停用私人手機，該案已進入司法程序，賴清德不會對司法偵辦中的個案做任何評論。



柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，8月30日上午約11點半遭檢廉人員帶回進行調查，外界原預估柯恐怕將被羈押禁見被押往土城看守所，沒想到案情急轉直下，台北地方法院法官9月2日凌晨3點裁定柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。歷經約70小時的搜索、偵訊，柯文哲2日凌晨約3點半離開北檢，並搭車前往黃珊珊位於新北市汐止區的社區住處休息。



“立法院”2日新會期“立委”報到，台灣民眾黨7位“立委”早上8點抵達“立法院”群賢樓101室簽名報到，包括黃國昌、黃珊珊、吳春城、張啓楷、麥玉珍、林憶君、陳昭姿等人。



出身台派的陳昭姿接受媒體訪問表示，賴清德跟她是長期的朋友，過去她非常堅定的綠營支持者，她認識賴清德也有30年之久，甚至賴清德曾在我們醫院當過住院醫師，這樣長期的情誼，包括在本土社團的情誼，相信很多人都有賴清德的手機，她只要求一個最基本、最基本的公平與人道。



陳昭姿強調，聽清楚，不是網開一面、不是特權，而是最基本的公平、人道，因為柯文哲受到幾十個小時的精神凌虐，她非常不捨，她只要求最基本的四個字，公平、人道。