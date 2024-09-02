新會期　新北藍委一起報到展現團結決心

新北市藍委聯合報到，象徵新北團結拚建設。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月2日電（記者 俞敦平）今天是“立法院”新會期的報到日，中國國民黨籍的新北市六位區域“立委”聯合報到，象徵新北團結拚建設，並一致表達為新北市400萬居民爭取更多中央支持的決心。此次集結強調三大建設軸心、產業發展，並呼籲中央給予新北應得的公平對待。



今日是“立法院”新會期的報到日，中國國民黨籍新北市的六位區域“立委”，包括洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔特別協調一同報到，象徵他們對新北市發展的支持與團結。他們在現場齊喊“拚建設、挺新北”的口號，展現積極爭取地方建設的決心。



洪孟楷作為代表發言指出，新北市自2010年升格為“直轄市”以來，已經歷十多年的發展階段，這期間各項建設計劃如箭在弦，急需中央的支持才能持續推進。他特別提到新北市擁有400萬人口，是全台人口最多的城市，幅員遼闊，涵蓋都市與偏鄉，因此每個區域的建設需求都不可忽視。當前市府聚焦於三大建設軸心——三環六線的交通規劃，以及六大產業區的發展，這些都是新北市未來發展的重點。



洪孟楷強調，為了實現這些建設目標，中央的資源支持至關重要。他透露，早在8月初，新北市長侯友宜已經召集全體新北市的黨籍“立委”討論相關議題，並就如何推動地方發展達成共識。這次六位“立委”聯合報到，正是希望以具體行動展示他們對新北市建設的全力支持，不僅要在會期中爭取中央的財政支持，也會積極推動包括財務收支劃分法等相關法案，確保新北市的建設需求能夠獲得應有的重視與公平對待。