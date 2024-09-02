林右昌訪美與台僑交流　稱台走在正確道路上

民進黨秘書長林右昌於紐約時間1日下午赴法拉盛台灣會館與台灣僑民會面。（照:民進黨提供） 中評社台北9月2日電／民進黨秘書長林右昌於紐約時間31日晚間抵達美國甘迺迪機場，1日下午赴首站法拉盛台灣會館，向台僑分享台灣政情及世界局勢，與美東黨部幹部進行工作交流，林右昌提及，政府總預算規劃、朝小野大局面等狀況，強調台灣正走在正確的道路上，民進黨將堅持守護“台灣主權”，深化民主和自由的制度。



林右昌抵達美國後，由“國策顧問”、民進黨美東黨部主委莊振輝、紐澤西台灣商會會長蔡慶輝等大紐約地區重要台僑熱情接機，林隔日與台僑分享台灣當前狀況，並感謝其長期支持，林右昌說，雖然民進黨未能在“國會”過半，但賴清德當選“總統”，延續了民進黨的執政，創下台灣民主史上首次由同一政黨連任三次“總統”的紀錄，打破了“八年魔咒”。



林右昌指出，台灣正走在正確的道路上，因此國人讓執政團隊繼續帶領台灣。過去，台灣的國際能見度不高，但近年來，因COVID－19疫情、俄烏戰爭、美中貿易戰等國際局勢的變化，台灣在世界舞台上越來越重要，這項成就並非偶然，而是蔡英文花了8年時間逐步累積的成果。



林右昌提及台灣經濟狀況，他表示，台股突破2.4萬點，超越香港恆生指數，顯示大家對台灣經濟的信心，而台人的人均GDP也突破3.4萬美元，超越韓國，顯示民進黨政府的領導有方，政府也支持台積電等科技產業及中小企業，積極解決生產要素問題，確保供應鏈穩定，讓廠商能夠留在台灣。

