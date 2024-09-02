京華城案柯文哲無保請回　藍2議員窮追不捨

台北市議員鍾小平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利、收賄案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲2日被台北地院裁定罪嫌不大，無保請回。前台北市副市長彭振聲罪嫌重大遭收押，另還有共犯都委會執行秘書邵琇珮遭北檢指畏罪潛逃。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、副市長李四川稱邵已回台，並稱沒畏罪潛逃。另外國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平則對北院法官裁定感到訝異，會繼續追究柯文哲責任。



柯文哲歷經70小時廉檢偵訊、復訊、法院認為柯無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業等，裁定無保飭回。但彭振聲則涉犯貪污治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，有卷內事證可稽，與國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人間犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明；而共攻台北市都發局總工程司、都委會執行秘書邵琇珮則顯可疑，因畏罪而潛逃中。另指，本案所涉罪名重大，且所圖得之利益及賄賂之金額均極為龐大。



關於邵琇珮去向，蔣萬安今日上午出席活動受訪表示，同仁有回報，邵請假到9月1號，已要求政風處主動聯繫掌握，後續請檢調機關來做說明。關於京華城案，絕對尊重司法調查，事實到哪、處理到哪，絕對全力配合檢廉調查，但也不希望有任何干預司法的偵辦，若有起訴判刑確定，會依照違反都市計劃法要求停工。對於第一魚果市場改建案也爆柯市府時期有圖利50億元新台幣可能，蔣說都有關注，但一切也要本於事實，若違法絕對依法辦理。至於柯粉小草在北檢外違法集會，蔣說採柔性勸導、和平落幕。



李四川受訪也說，邵琇珮今早6時3分有傳LINE訊息給他，表示依法從8月17日請假到9月1日，人已回台灣，目前還沒被檢調約談，她也強調沒畏罪潛逃，會跟台北市政風處及檢調另做報告說明。據瞭解檢方今最快天下午約談邵。



游淑慧在台北市議會受訪表示，柯文哲不是第一次交辦京華城容獎案，每次在都委會遇到卡觀，應曉薇都會去找柯文哲開便當會交辦，柯若說都不知情，那怎會每次都請彭振聲、都發局協助？很弔詭。社會民主黨籍台北市議員苗博雅2020、2021年都在議會質詢柯知不知道容獎提高的嚴重性？柯都說不會啦，且柯核章的都市計劃公展都有提及多少容獎，難道柯都閉眼睛看公文、蓋章？自比雍正的柯很無賴。北院羈押庭法官也是公務員，但她非常訝異，還採納柯這種證詞，她感到滿佩服。

