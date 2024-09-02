廈金小三通9月起增班　首日多3千人次

9月1日起，廈金小三通客運航線將由原來的每日16班次增班至每日20班次，增幅達25%。（照：“福建海事”微信公號） 中評社台北9月2日電／大陸文化和旅遊部官網8月30日公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。福建海事局今日宣布，9月1日起，廈金“小三通”客運航線由原來的每日16班次增班至每日20班次，增幅達25%。增班第一天出入境旅客3100人次。



根據“福建海事”微信公眾號表示，本次增班大大提升了廈金兩地之間的通行效率。為保障廈金“小三通”客運航線增班後安全營運，廈門海事局多項措施同時開辦，保障廈金“小三通”客運航線穩定運行。



包括優化隨身及大件行李管控，施行船舶載運大件行李“一船一策”備案機制，簡化進出港手續辦理，實行船舶進出港無紙化通關，優先審批、查驗，線上辦理廈金客運航線兩岸直航船舶申請、7天定期進出港查驗等手續，便利提速廈金船舶進出港查驗。



同時，對船舶關鍵性設備及船員實操能力進行重點督促，對船員開展酒精測試抽查，確保應急逃生通道不被旅客大件行李擠佔堵塞，保證應急逃生通道和應急集合區暢通。



此外，利用CCTV等信息化設備加強遠程監管，強化與各航運公司之間的信息互通，及時發布安全預警信息，督促船員遵守值班、瞭望和通信規定，督促船舶嚴格執行備班船制度，加強實操演練、航前巡檢，提高安全意識與應急處置能力。



福建海事局表示，將繼續致力於為廈金“小三通”客運航線提供更加優質的服務，助力兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸融合發展。