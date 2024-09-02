大法官人選多是法理“台獨”　藍質疑賴目的

國民黨團2日召開“秀下限！史上最爛大法官提名名單！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月2日電（記者 張嘉文）府方上周五公布“司法院”正、副院長和大法官提名人選共7位，由於成員清一色親綠人士，引發爭議。中國國民黨“立法院”黨團2日對此召開記者會。國民黨“立委”翁曉玲質疑，除了政治酬庸外，其他大法官提名人皆長期支持法理“台獨”學者，難道賴清德是在為法理“台獨”做超前部署？國家未來福祉與安全，難道就要被這群人掌控，人民能夠安心嗎？



賴清德上任後首批七位大法官提名名單上周五公布，台大法學院特聘教授張文貞被提名“司法院長”，賴大選時的競選主委、“國會”觀察文教基金會董事長姚立明被提名為副院長，其餘五位大法官被提名人分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中研院”法研所研究員廖福特、台大“國發所”教授劉靜怡。



國民黨團2日召開“秀下限！史上最爛大法官提名名單！”記者會，由黨團書記長林思銘、藍委王鴻薇、翁曉玲等人出席。



林思銘質疑，賴清德不是在找“憲法”守護者的大法官，而是在選聘司法打手，這份又綠又獨的大法官人選，國民黨團無法接受，呼籲賴重提人選。倘若硬要提名這群大法官人選，國民黨團不會接受。

