台灣文旦可輸陸　台南麻豆農會樂見盼媒合

台南麻豆文旦。（中評社 資料照） 中評社台南9月2日電（記者 蔣繼平）大陸海關總署決定今起恢復台灣地區“文旦柚”輸入。台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏接受中評社電訪表示，麻豆文旦9成內銷、外銷不到1成，因為還要跑程序，今年已收成完畢，應該來不及，也盼明年有機會媒合，同時樂見大陸有向花蓮帶貨。



台南文旦產區在麻豆、下營，根據台南市農業局統計，麻豆種植面積約838公頃，下營種植面積約93公頃，原預估產量約26000公噸。但受凱米颱風影響，包括落果、樹枝倒伏、延遲性損害，評估減產約2成5000公噸，產量預估約21000公噸。今年的文旦採收，大部分農民於17、18日起陸續採果，採收期約2星期，上週已全部收成。麻豆區農會也表示，上月初陸續收購10年以下的大果，收購量超過50萬斤。



對於聽到恢復台灣地區“文旦柚”輸入的消息，台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會初步訪查陸方這次主要是針對花蓮地區文旦，早在幾個月前就聽到花蓮有去爭取，當時有聽到消息是衹有給一些場域，由於考量要顧及外銷市場需穩定，所以這幾年都在經營其他海內外市場，日本、加拿大、新加坡、香港都有在走，最主要的是，麻豆這邊文旦外銷大概佔一成，外銷量占比沒那麼高，“但現在的話來不及，因為還要跑程序”。



孫慈敏表示，若以全台來講，她也樂見大陸有來帶一些貨，畢竟花蓮那邊文旦可以銷陸一些的話，也不是壞事啦。外銷部分，大陸市場還是很重要，不過農會目前有做冷鏈設備，第一波就收了50萬斤，初級加工也做一半了，文旦加工品做很多，也在推廣文旦飲食。



至於明年有機會爭取嗎？孫慈敏表示，還是要看政府政策方向，看“農業部”願不願來媒合，如果有的話都是好事情，有媒合都接受。目前農會還沒有與市府做討論，因為時間不夠，如果再早一個月前或許有機會，因為要跑程序，而且文旦也銷售一半以上了，再兩個星期就是中秋節了。



另外，台南市政府表示經瞭解是花蓮地區有送改善計劃，是針對花蓮地區。而目前正前往歐洲接洽農產品銷售的民進黨籍台南市長黃偉哲上午則對外表示，能夠恢復讓台灣的文旦（銷陸），相信台灣的農民會非常高興，中國大陸的消費者也會非常開心，是正向思考的發展。