折騰3天！柯文哲終於在下午1點20回家

民眾黨主席柯文哲2日下午1點20分回到住處。（中評社） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵圖利案，日前遭台北地檢署聲押禁見，2日凌晨台北地院裁定犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯文哲3點45分離開北檢後，與妻子陳佩琪、民眾黨“立委”黃珊珊一同搭車離開，直奔黃的汐止住處。柯文哲2日下午1點20回到台北市金山南路二段住處，妻子陳佩琪同時間出門。



柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，8月30日上午約11點半遭檢廉人員帶回進行調查，台北地方法院法官9月2日凌晨3點裁定柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯文哲在被檢調帶走64個小時後、凌晨約3點半離開北檢，並搭車前往黃珊珊位於新北市汐止區的社區住處。



為了尋求國際關注此賴清德上台後針對在野黨的政治事件，民眾黨中央在社群媒體IG上發起“I’M IN ＿＿ I STAND WITH KP”串連活動聲援，並PO出民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、黨團主任陳智菡、民眾黨秘書長周榆修等人在台北地檢署外靜坐抗議的照片。



另外，黨內負責國際事務的民眾黨發言人林子宇也在IG上PO出英文版本的事件始末，請網友轉傳到每一個國際平台，讓更多人關注此事。