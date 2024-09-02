揭仲：明年志願役劇減　減掉11個聯兵營

揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／台軍方在《五年兵力整建及施政計劃報告》中，強調在義務役人員加入後，以志願役為主的“主戰部隊”會“維持既有之編組架構”。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，但根據台軍方預算書，2025年志願役官士兵的“預算員額”僅剩下16萬0749人，比2024年的“預算員額”16萬6235人，劇減5486人，形同一年之內又“蒸發”掉11個聯兵營的志願役人力；且減少的員額中，可能又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵居多，顯示近年台軍方戰鬥部隊基層人力快速流失的情形，明年非但未能改善，反而更形嚴重！



揭仲解釋，“預算員額”會反應“國防部”對該年度實際人數的估計，但會比實際人數高。根據歷年的預算書，2020年志願役官士兵的“預算員額”為16萬9317人、2021年為16萬9884人、2022年為17萬0065人、2023年則為17萬1422人；但2024年的“預算員額”卻降為16萬6235人，比2023年驟減5187人，2025年比2024年又再減少5486人，只剩下16萬0749人，是2020年以來新低。



揭仲說，值得注意的是，2025年減少的“預算員額”中，全部是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵。其中士官減少1744人、上等兵減少4553人、一等兵減少1278人，共減少7575人；軍官、士官長與二等兵則分別增加369人、922人及798人。這似乎顯示許多技術純熟的志願役士官與士兵寧可放棄晉升，也要離開部隊。

