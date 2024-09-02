藍批大法官提名酬庸　府：都有深厚法學素養

賴清德提名“司法院正副院長”與大法官，由蕭美琴主持。（照片：府方資料照） 中評社台北9月2日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會質疑大法官被提名人資格，“總統府”發言人郭雅慧表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是“專業性”、“進步性”及“國際化”，並“兼顧理論與實務”。此次７位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。



郭雅慧表示，“總統府”已將大法官被提名人的咨文送至“立法院”，期盼朝野黨團能理性審查。未來若“立法院”通過人事案，相信這7位大法官被提名人都將依循《“司法院”組織法》的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。



賴清德這次提名大法官兼“院長”被提名人為現任台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期“國家”不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞，大法官兼副院長提名人是“國會觀察文教基金會”董事長姚立明。



此外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中央研究院”法律學研究所研究員廖福特、台灣大學“國家發展研究所”教授兼所長劉靜怡。

