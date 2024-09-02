檢廉追京華城案　約談北市都委會執秘邵琇珮

邵琇珮被廉政署約談。(照:截自台北市政府官網） 中評社台北9月2日電／台北地檢署偵辦京華城案，懷疑現任北市府都委會執秘邵琇珮涉案，今天指揮廉政署約談其到案，正在廉政署接受訊問中，稍晚將移送北檢檢察官復訊。



台北地檢署偵辦京華城案，認定台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲及前台北市副市長彭振聲，涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。



法院裁定指出，檢方聲押資料中的串證理由，包含共犯邵琇珮顯可疑因畏罪而潛逃中，法官因而認定彭振聲與本案共犯已有互相配合為不實陳述的動機及可能。北市副市長李四川今天表示，邵琇珮日前依規定請假，已經回到台灣，並向他強調沒有畏罪潛逃。



京華城以獨創的獎勵項目，將容積率從560%提高到840%，關鍵在都委會選擇京華城容積獎勵第四案，包括以“韌性城市貢獻”、“智慧城市貢獻”及“宜居城市貢獻”名目，讓京華城額外獲得20%容積獎勵，遭“監察院”糾正不符合“都市計劃法第24條”、“都市更新建築容積獎勵辦法”，也不符合公益性、對價性。



邵琇珮是台灣大學建築城鄉研究所碩士，前都發局總工程司，現任都委會執祕，過去也曾參與都委會案情討論。京華城案2020年10月12日有一場關鍵的學者專家諮詢會議，邵琇珮是那場會議主持人。有台媒報導，這場關鍵會議之後，京華城的走向才漸漸往560%定調，這也是檢方約談邵的主因之一。