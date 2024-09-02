民眾黨高雄黨部去年才搬家　屋主求售引聯想

民眾黨高雄市黨部近期傳出屋主開價新台幣6千萬元要出售，引發聯想。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月2日電（記者 蔣繼平）台北地檢署偵辦京華城圖利案，民眾黨主席柯文哲雖獲台北地方法院裁定無保請回，北檢將提抗告。不過這時候突然傳出民眾黨高雄市黨部的房東有意求售房子，黨部去年才搬新家，恐怕明年租約到期之後又得再搬，增添變數。民眾黨高雄市黨部緩頰今年初就知道房東要賣房，與近期風波真的無關，但求售消息曝光，仍意外引人聯想。



民眾黨高雄市黨部位於新興區林森一路段，屬於新堀江商圈一帶，是三角窗店面，空間寬敞，總面積70.59坪，不過近日傳出屋主開價新台幣6千萬元求售，而去年這裡也是作為柯文哲高雄競總，當時設在新堀江商圈，就是希望貼近年輕人。高雄市黨部目前租約從2023年10月1日到2025年9月30日，據瞭解，該店面租金行情為每月8萬元。



民眾黨高雄市黨部證實今年初本來就知道房東有意出售，真的不是因為近期的風波，希望外界平常心看待。市黨部黨工也說，明年主委改選後會有新的考量，都會尊重新主委的考量，依照需求及選戰策略來挑選黨部位置，目前市黨部租約到明年9月底，也暫時沒有打算搬家的打算。



高雄市不動產仲介經紀商業同業公會監事會召集人鄭啟峰表示，屋主去年就拿出來賣，開價新台幣6千萬元，該物件是三角窗店面，算相當稀有，目前詢問度還好，賣了一段時間，主要因為近年新堀江商圈沒落的關係，目前的這種價格算漂亮，不然可能還會再漲。



鄭啟峰表示，而該店面月租8萬元，一年房東可獲利96萬元，每年投資報酬率簡單估算約為1.68%，連3%都不到，其實並不高。但就算屋主真的賣掉，依照“買賣不破租賃”來看，就看租約到期後，屋主是否要續租或轉租、或自用，不會影響目前租約。



民眾黨高雄市黨部原本在前鎮區三多二路，去年9月搬遷至新興區林森一路，新址去年也是柯文哲高雄競選總部，因為是三角窗店面，空間也較為寬敞。高雄市黨部同時也是白委林國成服務處，每周四固定會有法律諮詢。