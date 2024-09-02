文旦柚輸陸解禁　徐榛蔚：肯定花蓮農產品質

文旦柚輸陸解禁，花蓮縣長徐榛蔚說，是對花蓮農產業品質的再次肯定。（照片：徐榛蔚臉書） 中評社台北9月2日電／大陸海關總署決定自9月2日起恢復台灣地區“文旦柚”輸入。中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚2日在臉書發文表示，感謝相關單位共同努力，讓來自符合檢疫規範下的包裝廠與果園的文旦柚在今年能夠重啟輸陸，這也是對花蓮農產業品質的再次肯定。花蓮縣政府也說，希望在這樣的基礎上，為兩岸農業經貿合作創造更多雙贏的局面。



大陸海關自2022年8月3日起，暫停台灣柑橘類水果（含文旦柚）和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。國台辦2日宣布，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，大陸海關總署決定自9月2日起恢復台灣地區“文旦柚”輸入。但強調，須來自“獲得註冊登記的包裝廠和果園”。



徐榛蔚說，經過兩年的漫長努力，文旦柚輸陸整改計劃成功，感謝大陸海關總署、國台辦、“立法院”國民黨團總召傅崐萁、縣府、農會、果農和相關單位共同努力！讓來自符合檢疫規範下的包裝廠與果園的文旦柚在今年能夠重啟輸陸，將有更多人能享用花蓮優質的農產品，此次成果也是對花蓮農產業品質的再次肯定。



徐榛蔚表示，她與縣府團隊將繼續攜手農民共同努力，拓展花蓮農產品市場，共同為花蓮農業加油，一起迎接豐收的中秋節！



花蓮縣政府說，對大陸海關總署、國台辦、中檢實業有限公司、宜蘭大學等相關單位表示誠摯感謝，這是縣府、農會、果農等共同努力的成果，也是對花蓮農產業品質的再次肯定。希望在這樣的基礎上，為兩岸農業經貿合作創造更多雙贏的局面。

