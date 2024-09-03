柯文哲無保請回　洪嘉鴻：檢調公信力恐受損

洪嘉鴻律師。（中評社 資料照） 中評社台中9月3日電（記者 方敬為）台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，聲押禁見台灣民眾黨主席柯文哲，歷經開庭審理，法官於2日裁定柯文哲無保請回，北檢偵辦的嚴謹性也引發爭議。律師洪嘉鴻接受中評社訪問表示，通常裁定無保請回，代表法官認為柯與案件關聯性不大，這與檢方大動作辦案出現落差，外界對檢方偵辦的公信力會有所質疑，甚至可能因此反感，相關效應發展，值得觀察。



洪嘉鴻，國民黨籍，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。



針對柯文哲被裁定無保請回，洪嘉鴻表示，該裁定讓許多法界人士感到意外，因為先前檢調大陣仗起訴、搜索、當庭逮捕，感覺上應掌握許多犯罪事證，沒想到最後在羈押庭審理結果，法官卻裁定釋放，甚至不用交保，與檢調認定產生程度上的落差。



洪嘉鴻認為，法官裁定無保請回，大概是認為很多事證沒有辦法直接與柯文哲關聯，也就是說，法官判斷上，可能認為京華城的案子主要是在副市長彭振聲或者是在北市府都審會、都發局相關層級方面的關聯性較多，因此裁定彭振聲羈押禁見，而柯文哲卻無保請回。



洪嘉鴻說，法官在審酌案情時，當然也會參考威京集團主席沈慶京或是其他相關人等的供詞，經過全盤了解後，認為柯文哲涉案關聯性低，才會有無保請回的裁定結果。後續檢方當然會抗告，但是從結果來看，檢方先前如此大陣仗，卻沒有掌握到直接證據，不免讓外界質疑。

