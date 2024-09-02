綠委批民眾黨不尊敬司法　黃國昌PO照反嗆

針對綠委吳思瑤指民眾黨操縱民粹不尊重司法，白委黃國昌在臉書發文反擊。(照:黃國昌臉書) 中評社台北9月2日電／台北地檢署偵辦京華城案，聲請羈押台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲，卻引來支持者包圍北檢“接阿北回家”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨不斷鼓弄民粹，這是非常不尊敬司法。對此，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌反嗆，“難道吳思瑤忘了，到底是哪一黨的‘立委′，直接帶隊去‘法務部′踹破‘法務部長′的門嗎？”



黃國昌PO的照片是民進黨“立委”邱議瑩2013年4月踹時任“法務部長”曾勇夫辦公室的門，抗議將陳水扁移監台中培德醫院。



台北地方法院今天裁定柯文哲無保請回、台北市前副市長彭振聲羈押禁見。吳思瑤上午受訪時表示，社會關切、攸關公共利益的重大市政弊端，應該要尊重檢調調查，不希望民眾黨不斷鼓弄民粹，對於司法辦案進行政治施壓，這是非常不尊敬司法，也是非常負面的操作手法。



黃國昌透過臉書反擊，對於檢方的違法濫權，公民要求“程序要正義、司法要公平”，本來就是天經地義，因為人民才是國家的主人。然而公民行使“憲法”保障的基本權利，吳思瑤卻批評為鼓弄民粹、對司法非常不敬，難道是忘了哪一個政黨的“立委”，直接帶隊去“法務部”踹破部長的門。



黃國昌質疑，還是因為這是民進黨“立委”所為，所以吳思瑤就認為是“對司法非常恭敬”，又或者說綠能你不能，又達到全新的“高度”。