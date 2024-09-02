高雄國賓飯店改建容積高過京華城　遭質疑

高雄國賓大飯店旁大樓一樓掛滿住戶不滿的白布條。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月2日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨黨主席柯文哲身陷京華城容積率840%爭議，高雄國賓飯店危老改建案容積率高達1142%，也引起社會關注。雖然高雄市政府強調依法申請且沒自創算法，但南、北藍營議員接力質疑問題在於台北市結構工程工業技師公會的結構鑑定報告書，要求公開釋疑，鄰近住戶今天下午更掛出白布條來表達不滿，後續將採法律行動維護權益。



位於高雄市前金區民生二路與河東路口、鄰近愛河畔的國賓大飯店，目前已歇業，經台北市結構技師公會認定為危險老舊建築，由大陸工程及厚生公司依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請重建，規劃興建58層（231公尺）及52層（209.4公尺）超高住商大樓，以住宅、餐飲復合使用為主，完工後為高雄第三高樓。



不過，國民黨高雄市議員邱于軒表示，高雄國賓危老乍看之下都合法，但問題出在整個危老僅有台北市結構技師公會1名技師鑑定，先前質詢時跟市府要鑑定報告，卻被以“國賓私有財產”拒絕，要求復檢也被拒，可以合理懷疑到底是否為真危樓。



國民黨台北市議員游淑慧1日也在臉書發文質疑“京華城案前車之鑑，高雄市政府再不公開國賓的結構鑑定報告，就真的很有鬼喔”。



高雄市政府則指出，國賓飯店基地土地使用分區為第五種商業區，1993年時法定容積率為840%，再加上2022年7月18日，依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積總計為1142.4%（840%＋840X36%）。國賓危老重建計劃書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45，符合申請資格。高市府強調本案並未申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何容積獎勵項目，呼籲有心人士勿刻意錯誤解讀。



邱于軒也代為轉達附近住戶的疑慮，她說鄰近住戶質疑危老獎勵不合理，施工恐影響河岸景觀與周邊住戶的景觀權益與通風採光，增加交通衝擊與施工時鄰房損傷機率，籲高市府公開結構安全性能評估報告書。市府則回應，報告書不涉營業秘密部分已提供住戶申請。



但高市府的處理回覆並不被鄰近住戶買單，住戶代表2日下午更在國賓大飯店旁的大樓一樓掛出白布條抗議，“合法？不合理的容積獎勵！”、“國賓是危樓嗎？”、“高雄市府要修法”、“愛河土壤液化區58高樓風險誰承擔？”等來表達不滿訴求。



邱于軒2日也表示，接下來會設法提行政訴訟要求公開鑑定報告，另外，住戶也持續與律師團研究未來要採取法律行動，維護權益。

