中評關注：檢辦柯文哲急又快盧秀燕有風險？

盧秀燕對柯文哲相關案件態度低調。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月3日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，3天內遭檢方大動作搜索、約談、逮捕、聲押禁見，最後又無保請回，黨政人士普遍解讀背後有政治攻防因素，並開始關切起中國國民黨籍台中市長盧秀燕的風險，由於盧被視為2028大選熱門人選，可能成為鎖定對象。



柯文哲2日凌晨被裁定無保請回，盧秀燕當天被問到，對於相關事件有何看法？是否認為檢調偵辦不夠嚴謹？態度相當低調，僅回答“希望大家聚焦在台中市政，不回應與市政無關議題”。



政壇認為，這次檢調偵辦柯文哲又急又快，且陣仗規模十足，堪稱前所未見，不免讓人與政治目的產生聯想，而盧秀燕又是可能挑戰大位者，必然要有危機意識，面對相關議題，採取低調不表態的策略，是明哲保身之道。



台中地方政壇也在關切盧秀燕的風險程度，雖然從盧過往的從政風格，以及在地方上政通人和的表現，普遍認為很難有把柄被人掌握，不過，政治人物只要捲入司法爭議，無論最終定罪與否，形象一旦毀壞，基本上就難以回天了。



柯文哲在3天內遭檢方大動作搜索、約談、逮捕、聲押禁見，最終卻被法官裁定無保請回，讓法界相當驚訝，因為法官裁定當庭釋放，代表並無直接證據顯示柯有涉案，甚至於沒有交保之必要，代表檢調偵辦的舉措與實際案情出現程度上的落差，縱使柯文哲最終被裁定無保請回，其形象也已蒙塵。

