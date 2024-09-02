游淑慧：北市都發局前副總工程司是威京顧問

游淑慧認為，“監委”劉德勳、關鍵人吳順民與威京的關係，“監察院”與檢調應一併調查。（游淑慧台北市議員臉書） 游淑慧曬出第379次都委會中記錄，吳順民為會議紀錄人。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北9月2日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回。中國國民黨台北市議員游淑慧2日表示，京華城案其中一位被告吳順民，真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問，他還是都發局前副總工程司，更是劉德勳“監委”調查報告中採用的關鍵證人。“監委”未經調查就採納吳的證詞，也不查當年都委會的會議記錄。劉德勳及吳順民與威京的關係，希望“監察院”與檢調能一併調查清楚。



游淑慧2日在臉書指出，關於京華城案，她今天送了京華城補告發函至北檢，希望檢調能併案調查京華城容積率從392%變至560%的過程是否涉及不法。京華城當年是1990年左右，以捐地30%等附帶條件，由“第三種工業區（工三）”變更為“第三種商業區（商三）”。她翻閱1990年2月的第379次都委會中記錄，裡面很明確的寫道“即容積率依整個基地面計算為392%(70%X560%)”。京華城居然僅透過向“監察院”陳情就逆轉了一切。



游淑慧透露，劉德勳“監委”於2016年提出糾正認定法定容積率為560%，但當時北市府仍認為法定容積率為392%。劉德勳堅持再於2017年6月8日請台北市政府依監察法規定到院“質問”，並且拒不採納北市府意見。最後2017年8月7日再次提出審核意見，認定京華城法定容積率應為560%。台北市府才只好依“監察院”審核意見，於2018年辦理都市計劃變更，公告變更京華城法定容積率為560%。



游淑慧強調，讓人訝異的是，當她接任京華城調查小組召集人後，接獲檢舉劉德勳在卸任“監委”後，居然是到威京集團主席相關之沈春池文教基金會擔任董事，兩者之間往來順序如何，應予以釐清。更駭人聽聞的，近日專案小組偵辦京華城案，其中一位被告吳順民，據媒體報導真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問並每月領薪。但這位吳順民還有另一個身份，那就是都發局前副總工程司。吳順民更是劉德勳“監委”調查報告中採用的關鍵證人。



游淑慧痛批，劉德勳調查報告中引用吳順民2015年11月16日詢問時做出關鍵證詞：“據我理解，容積應該是560%，當時都委會大會我擔任記錄”。第379次都委會會議記錄，吳順民確實是該場會議的紀錄人，但明明紀錄中寫明容積率是392%。他卻罔顧紀錄內容，做出誤導證詞。而“監委”也未經調查就採納吳順民的證詞？奇怪的是，明明是很容易查證的紀錄，都沒有人要去查當年的都委會會議記錄嗎？



游淑慧質疑，當年主導調查報告的劉德勳“監委”、關鍵證人吳順民，後來紛紛都至威京集團旗下相關組織或企業服務。真那麼巧？對於京華城容積率如何從392%變成560%？劉德勳及吳順民與威京的關係，希望“監察院”與檢調能一併調查清楚。