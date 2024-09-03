中評專論：綠若毀柯不成　會愈打壓愈大尾

綠營若毀柯不成，台灣政局更複雜。（照:台灣民眾黨） 中評社台北9月3日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷5大弊案，有機構“急急如律令”想關押他，但在率先登場的京華城案中，柯被檢方聲押歷經近70小時訊問，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。其中關鍵在於，檢方經過大搜索與訊問並未具體查到涉賄金流。後續四案，發展過程應也雷同，如果柯被查到收賄即一翻兩瞪眼。如果沒有，毀柯不成，會愈打壓愈大尾，後續還有很多變數。



柯文哲案是台灣首度有主要在野黨主席遭到司法大規模偵辦，在政治效應上，賴清德在民進黨內最大對手鄭文燦已在貪瀆案中倒下，遭桃園地檢署起訴求刑12年；柯文哲若再倒下，民眾黨必四分五裂，藍白合無望，賴清德便可打遍天下無敵手。短期內台灣再無任何一個政黨可看到民進黨車尾燈。



就是柯文哲角色的敏感性，民眾黨日前證實美國在台協會（AIT）曾對柯請假黨主席三個月表達關心，白委黃國昌應是故意講得比較含蓄，美國向來對台灣政局有一定主導力，應也在注意此案的發展，特別是賴才執政100多天就發生這種事。此外，近期許多外媒持續報導此案，民眾黨也祭出向國際發聲策略，呼籲國際社會關注柯文哲受到司法不公平對待，民主能否正常運作。



值得注意的是，綠營近期對於柯案往死裡打，鐵心要把柯文哲關進去。有綠媒日前爆料稱“柯妻陳佩琪原訂8月31日要著小孩到美國，柯9月2日也要到美國”，柯辦否認。這如果是事實，就表示柯要舉家走人，茲事體大，檢方肯定會有說法，從台北地院2日裁定柯無保請回，應就是代表他無逃亡之虞。不像同涉京華城案的威京集團主席沈慶京與國民黨籍台北市議員應曉薇日前被收押的理由之一都是要逃跑被發現。

