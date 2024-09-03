蘇偉碩：辦柯是行政權對“國會”多數的挑戰

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月3日電（記者 蔣繼平）民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過3天3夜的攻防戰，2日凌晨3時獲台北地院裁定無保請回；北市前副市長彭振聲則遭到羈押禁見，引發海內外關注。熟悉綠營的反萊豬骨幹、醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，柯案當然有政治層面因素，藍綠白在“國會”成緊繃三角關係，可解讀是“行政權”對“國會多數”的挑戰，綠猛打白，戰略最清晰且明確，造成藍白矛盾，目標放在2028取回“國會”多數。



看柯被政治追殺，蘇偉碩表示，連蔣萬安主政的台北市政府都說合法的案子，最多是行政裁量上讓“監察院”不能認同，有所不當，蔣市府也願意就行政裁量的通案原則進行檢討，說白話，就是合法。既然合法，就沒有圖利罪成立的條件。政治固然無情，但是這麼明顯的政治辦案，犧牲的是台灣司法公正的公信力，公信力一旦崩潰，台灣的民主政治也就無以憑藉。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



縱觀此案背後是否有政治的影子？



蘇偉碩表示，如果是考慮政治敏感度層面，第一，柯文哲是2024大選候選人但落選，藍、白也算重要的在野聯盟國會多數，這個等於是“行政權”對“國會多數”的挑戰，雖然民眾黨不是“國會”多數黨，但是民眾黨與國民黨加起來是“國會”多數黨，所以這裡面有三角關係，就像三國志的魏、蜀、吳一樣，任兩邊加起來會大於第三邊，綠白結盟大於藍，藍白結盟大於綠，藍綠結盟又遠大於白，這是非常緊繃的動力關係。

